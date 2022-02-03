Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü - Haberler
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Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

Elazığ'da bir evin çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

DENİZLİ (İHA) - Elazığ'da bir evin çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Olay Keban ilçesi Denizli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ruhiser Yıldırım'a ait evin çatısı biriken karın ağırlığını taşıyamayarak çöktü. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda evde hasar meydana geldi. Çöken çatı AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ise çatısı çöken evde incelemelerde bulunarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ELAZIĞ

Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

Elazığ'da evin çatısı biriken kar nedeniyle çöktü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Denizli, Elazığ, kar, 3. Sayfa, Haber

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