Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
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Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı

Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı
07.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:27

Elazığ'da evin balkonundan cep telefonu çalan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki evin balkonundan cep telefonu çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Hırsızlığı M.A'nın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, adresini belirledikleri zanlıyı gözaltına aldı.

M.A'nın üst aramasında ele geçirilen çalıntı cep telefonu sahibine teslim edildi.

4'ü hırsızlıktan 9 suç kaydı olduğu öğrenilen M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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