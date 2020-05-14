Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti
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Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti

Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti Elazığ'da çıkan yangında prefabrik evleri ile motosikletleri küle dönen Göl ailesi evsiz kaldı, çadıra yerleşti.

Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti
14.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:46

Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti

ELAZIĞ - Elazığ'da çıkan yangında prefabrik evleri ile motosikletleri küle dönen Göl ailesi evsiz kaldı, çadıra yerleşti. Engelliler haftasında evleri yandığı için çadıra yerleşen aileden babanın alzheimer, anne ve 2 oğlunun ise zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

Yangın, 2 gün önce Merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Veran mezrasında 7 çocuk babası Hıdır Göl'e ait prefabrik evde meydana geldi.Yangında ailenin yaşadığı ev itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen kullanılamaz hale gelerek küle döndü.Yangının ardından AFAD ve Kızılay tarafından çadır kuruldu. Alzheimer hastası baba Hıdır, eşi Cemile ile zihinsel engelli çocukları Bayram ve Ümit Göl, kendilerine verilen çadıra yerleşti. 2 gündür çadırda kalan aile, evlerinin tamamen kullanılamaz hale geldiği için yardım istedi.

Evi yanan 66 yaşındaki Baba Hıdır Göl, "Çocuklar evde temizlik yapıyordu. Oğlum çağırdı evde yangın çıktı diye. Geldim ki evde yangın çıkmış. İtfaiye ve polis ekipleri yangını söndürdüler" dedi.

Yanan evini gördüğünü aktaran anne Cemile Göl ise,"Şimdi çadırda kalıyoruz. Her şeyimiz yandı. Komşular getiriyorlar. Yetkililerden isteğim evimi yapsınlar eşyalarım her şeyim gitti"ifadelerini kullandı.

Evde kardeşiyle beraber temizlik yaptıklarını dile getiren zihinsel engeli bulunan Bayram Göl ise evlerinin küle döndüğünü anlattı.

Elazığ'da evi yanan 2 çocuğu engelli aile çadıra yerleşti

Kaynak: İHA

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