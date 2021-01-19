Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama
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Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama

19.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:33
Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama

Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklamaELAZIĞ'da, evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve toplam 75 suç kayıtları olan 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama

ELAZIĞ'da, evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen ve toplam 75 suç kayıtları olan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 gün önce evde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma gerçekleştirildi. Hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen A.A., E.D. ve S.D., adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada bulunan çalıntı eşyalar, sahibine teslim edildi. Toplam 75 suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama
Elazığ'da, evden hırsızlığa 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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