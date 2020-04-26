Elazığ'da "evde kal" çağrısına uyuluyor Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sayesinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İl Hıfzıssıhha Meclis kararları doğrultusunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında cadde ve sokaklar, iş yerleri ve pazar alanlarında denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin, sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü yaşlılar ile 20 yaş altı genç ve çocuklara yönelik denetimlerin yanı sıra İl Hıfzıssıhha Meclisi kararlarının uygulanması noktasında yürüttüğü çalışmalar sonucunda kentte "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Uygulanan tedbirler sayesinde il genelinde ana arterlerde ve pazar yerlerinde her hangi bir yoğunluk ve olumsuzluk bulunmadığı gözlendi.

Kaynak: AA