Elazığ'da ev yanıgını

Elazığ'da ev yanıgını

Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

18.09.2019 21:01
Elazığ'da ev yanıgını

Elazığ'da 3 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Süleymanpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alıp söndürdü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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