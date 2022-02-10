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Elazığ'da ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da ev yangını korkuttuELAZIĞ Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ev yangını korkuttu

ELAZIĞ Elazığ'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Yeni Mahalle Bademli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada dairede anne ve 3 çocuğunun bulunduğu bilen komşuları içeriden ses gelmemesi üzerine kapıyı kırarak içeri girdi. Fakat anne ve çocuklarının dışarıda olduğu öğrenildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da ev yangını korkuttu

Elazığ'da ev yangını korkuttu

Elazığ'da ev yangını korkuttu

Elazığ'da ev yangını korkuttu

Elazığ'da ev yangını korkuttu

Elazığ'da ev yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Elazığ, 3. Sayfa, Haberler

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