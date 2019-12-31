Elazığ'da ev yangını
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Elazığ'da ev yangını

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

31.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:07
Elazığ'da ev yangını

'da bir evde çıkan yangın ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, merkeze bağlı Sultanpınar Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri durumu Elazığ Belediyesi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken,maddi hasar meydana geldi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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