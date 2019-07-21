Elazığ'da ev yangını

Elazığ'da, bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede ev sahibinin hava almak için dışarı çıktığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanda bulunanları dışarı çıkararak, yangına müdahale etti.

Binanın içine saran dumanlar apartman sakinlerine kısa süreli korku ve panik yaşattı.

İtfaiye ekiplerinin hem bina dışından merdivenle hem de bina içinden uzatılan hortumlarla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Ekipler, yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Kaynak: AA