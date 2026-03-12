Elazığ'da ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da müstakil bir evde çıkan yangında, 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Yangın, Kızılay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri ilk müdahaleleri gerçekleştirerek durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, karbonmonoksit gazına maruz kalan Albayrak'ı ambulansa alarak tedavisini gerçekleştirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 66 yaşındaki kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Albayrak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı