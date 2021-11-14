Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, merkeze bağlı Hicret Mahallesi Yantepe Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında lambanın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Sinan Kaya, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın kısa sürede söndürdü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen Kaya'ya sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

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