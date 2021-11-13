Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangın, merkeze bağlı Hicret Mahallesi Yantepe Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin bir odasında lambanın patlaması sonucu yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi Sinan Kaya, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol atlına alınan yangın kısa sürede söndürdü.

Yangında karbonmonoksit gazından etkilenen Kaya'ya sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Elazığ'da ev yangını: 1 kişi dumandan etkilendi

Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza! Araçta sıkışan ünlü eğitmenin bacağı koptu

 Kastamonu'da 16 gün içinde 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım talep etti

Kastamonu'da 16 gün içinde 17 kez yanan evde yaşayan aile Diyanet'ten yardım talep etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title