Elazığ'da ev ve otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da ev ve otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Elazığ'da ev ve otomobilden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde iki ev ve bir otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Olaylarla ilgili geniş kapsamlı operasyon başlatan ekipler, zanlıların U.A.(42), S.D.(28) ve E.K.(27) olduğunu tespit etti. Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda çalınan malzemeler sahiplerine teslim edilirken, zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan U.A. ve S.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

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