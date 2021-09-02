Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
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Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi

Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'ın Palu ilçesinde içme suyu deposu için yapılan yol, mezarlık içerisinden geçince kemikleri etrafa saçılmıştı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde içme suyu deposu için yapılan yol, mezarlık içerisinden geçince kemikleri etrafa saçılmıştı. O kemikler belediye ekipler tarafından ilçe müftüsü eşliğinde toplanarak yeniden İslam'a uygun bir şekilde defnedildi.

Olay, Palu ilçesine bağlı Yukarı Palu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamzabey Barajından ilçeye içme suyu temini için isale hattı çalışması başlatıldı. İhaleyi alan özel bir şirket tarafından yapılan çalışmada, boru döşenerek getirilen içme suyunun deposu Şeyh Yasin Mezarlığı yakınında bir yere yapıldı. Fakat su deposuna giden yolun mezarlığa denk gelmesinden dolayı mezarlar tahrip oldu. Kepçe ile açılan yolda, mezarlıklarda bulunan kemikler ortalığa saçıldı. Osmanlı döneminde kalma mezarların bulunduğu alanı gören vatandaşlar ise tepki gösterdi.

Yapılan haberi üzerine Palu Belediyesi harekete geçti. Kemikler, İlçe Müftüsü Ayet Usta eşliğinde belediye ekipleri tarafından toplandı. Ardından bir kefene doldurulan kemikler, İslam'a uygun bir şekilde açılan mezara defnedildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi
Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Elazığ'da etrafa saçılan kemikler toplanıp kefenlendikten sonra yeniden defnedildi - Haberler
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