Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı - Haberler
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Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı

Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle kentin üst kısımları adeta gözden kayboldu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da etkili olan sis nedeniyle kentin üst kısımları adeta gözden kayboldu.

Kentte birkaç gündür etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini zaman zaman düşürürken, daha yüksek kesimlerde ise güzel manzaralar oluşturdu.

Bu alanlardan biri de tarihi Harput Mahallesi.

Ziyaretçiler her yıl kış aylarında Harput Mahallesi'nde sisin kapladığı alanlarda oluşan manzarayı seyretmek için bölgeyi ziyaret ediyor.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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