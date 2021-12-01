ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da etkili olan sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Elazığ'da sis etkili olurken, Harput görünmez hale geldi

ELAZIĞ - Elazığ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, tarihi Harput Mahallesi ve kent genelini etkisi altına aldı. Sisten dolayı Harput Mahallesi görünmez hale geldi.

Sıcaklığın düştüğü Elazığ'da sis etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren tarihi Harput Mahallesini etkisi altına alan sis bir süre sonra kent genelini kapladı. Tarihi mahallede göz gözü görmezken kent geneli de görünmez hale geldi.

Harput Muhtarı Zülküf Demirpolat, " Harput her mevsimiyle ayrı bir güzel. Vatandaşlarımız yine Harput'a gelmeye devam ediyor. Gelip burada fotoğraf çekiyorlar. Havada, 15 derecelik bir düşüş oldu. Yağmur ve karı da bekliyoruz. Genelde Elazığ merkez sis bürünürdü ama bu sefer Harput tamamen sisle kaplı. Kartpostallık bir görüntü var. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mutlaka araçlarına kar lastikleri taksınlar" dedi.