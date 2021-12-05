Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı - Haberler
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Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı

Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün merkez Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'ta bulunan 2 katlı evin son katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sevgili M.B., Çağla Ç.'nin bulunduğu daireyi kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi. Şahıs olay yerinden kaçarken, ev ise alevlere teslim oldu. O sırada uyuyan Çağla Ç., 11 yaşındaki oğlu ve teyzesi, dumanları fark etmelerinin ardından balkondan atlayarak canlarını kurtardı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürürken, dumandan etkilenen aile ise ambulansta tedavi edildi. Olay yerinden kaçan şüpheli M.B., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kapsamlı çalışma ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli M.B., bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı

Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı

Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundaklayan şahıs yakalandı

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