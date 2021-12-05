Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Haberler
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Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundakladığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da eski kız arkadaşının evini kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

M.B. iddiaya göre dün, eski kız arkadaşı Ç.Ç'nin Sürsürü Mahallesi Hilal Sokak'taki iki katlı bir binanın son katında bulunan evine gitti.

M.B. henüz bilinmeyen nedenle Ç.Ç'nin yaşadığı evi, 11 yaşındaki oğlu ve teyzesinin de evde bulunduğu esnada kapı aralığından benzin dökerek ateşe verdi.

Dumanı fark eden Ç.Ç, oğlu ve teyzesi ile evin balkonundan aşağı inerek kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Olayın ardından kaçan M.B. polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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