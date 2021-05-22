Elazığ'da eşek tarafından ısırılan çocuk yaralandı
Elazığ'ın Maden ilçesinde sevmeye çalıştığı eşek tarafın ısırılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde sevmeye çalıştığı eşek tarafın ısırılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maden ilçesine bağlı Osmançayır mezrasında Ertan Bayburan, sevmeye çalıştığı eşek tarafından kafasından ısırıldı.
Yaralanan Bayburan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk