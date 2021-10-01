Elazığ'da Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi maçları başladı

ELAZIĞ (İHA) - Erkekler Hentbol Bölgesel Ligi müsabakaları Elazığ'ın ev sahipliğinde başladı.

Elazığ'da 1-3 Ekim tarihleri arası organize edilen Erkekler Hentbol Bölgesel Lig müsabakaları başladı. Rize Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Kulübü, Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü ile Elazığ Karşıyaka İÖO Spor Kulübü olmak üzere 4 takımın mücadele edeceği organizasyonda şampiyon olan takım Erkekler 2'nci Hentbol Ligine yükselecek.

3 Ekime kadar sürecek olan müsabakalara Elazığ 15 Temmuz Şehitleri spor salonu ev sahipliği yapacak. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri