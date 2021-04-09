Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kız öldü
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Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kız öldü

Anadolu Ajansı / İsmail Şen - Haberler | Güncel
Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen genç kız öldü

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen 19 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta boş bir arazide bulunan barakada Salih C, kız arkadaşı Bahar B'yi henüz bilinmeyen nedenle bıçakladıktan sonra arkadaşlarını arayıp yardım istedi.

Olay yerine giden Salih C'nin arkadaşları Bahar B'yi yerde hareketsiz görünce durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bahar B'nin cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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