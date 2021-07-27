Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi
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Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi

Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Elazığ'da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi.

Elazığ'da engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak olan Engelsiz Yaşam Merkezi inşaatında sona gelindi.

Elazığ merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesi'nde yapımı süren ve toplam 6 bin 175 metrekare kullanım alanına sahip olacak Engelsiz Yaşam Merkezinin yapımında sona gelindi. Eylül ayı sonu hizmete sunulması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde, 25 araçlık otopark, 100 kişilik sinema salonu, 2 adet çok amaçlı oda, 80 kişilik eğitim ve konferans salonları, mescitler ve atölyeler ve eğitim odaları yer alacak. EBEGEM, ADEM ve Gençlik Merkezinin de hizmetlerini bu binadan yürüteceği aktarıldı.

Merkezin engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırabilme adına önemli bir proje olduğunu belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu "Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları'nın 11 ana başlık altında 100 projesinden biri olan Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, engelli bireylerimizin sağlıklı bireyler gibi toplum yaşamında var olabilme ve hayatlarını kolaylaştırabilme adına önemli bir projedir. Bu merkezimizde; sinema salonları, tiyatro salonu, psikolojik danışmanlık merkezleri, bilgisayar odaları, el sanatları odası, müzik odası, satranç odaları, acil müdahale ve sağlık odası, çok amaçlı eğitim konferans salonu, kafeterya, bekleme salonu ve oyun salonları yer almaktadır. Elazığ Belediyesi olarak geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Memur-Sen Elazığ Şubesi Engelliler Komisyonu Başkanı Engin Kırçıl ise Engelsiz Yaşam Merkezinin Elazığ için çok büyük bir proje olduğunu söyledi. Kırçıl, "Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi, engelli bireylerimiz için atılan çok önemli bir adım. Zaten belediye başkanımız görev süresi boyunca da 'Gönülden Gönüle' dokunarak bu projenin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli adımlar attı. Bu merkezimiz engelli bireylerin yaşam standartlarını yükselteceği ve aileleriyle birlikte özellikle sosyal yaşam standartlarını üst seviyeye çıkarılabileceği önemli bir yere sahip olacak. Özellikle Elazığ'da ikamet eden engelli vatandaşlarımız ve aileleri bu konuda çok şanslılar. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde böylesine geniş kapsamlı bir yaşam merkezi bulunmuyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi
Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi
Elazığ'da Engelsiz Yaşam Merkezinde sona gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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