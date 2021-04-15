Elazığ'da 'Engelliliği Görünür Kıl' projesi
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Elazığ'da 'Engelliliği Görünür Kıl' projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Elazığ'da 'Engelliliği Görünür Kıl' projesi

Elazığ hibe desteğiyle 15 ay sürecek olan "Engelliliği Görünür Kıl" projesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

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Elazığ hibe desteğiyle 15 ay sürecek olan "Engelliliği Görünür Kıl" projesi için çalışmaların başladığı bildirildi.

1 Nisan 2021 itibariyle Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği ve Portekiz'de bulunan Associaçao de Paralisia Cerebral de Coimbra ortaklığıyla hibe desteği alan ve 15 ay sürmesi planlanan "Engelliliği Görünür Kıl" projenin çalışmalarına başlandı. Proje ile Türkiye ve Avrupa'da zihinsel engelli bireylerin toplumda görünürlüğünü arttırmayı ve zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum örgütleri arasında Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturulmasının hedeflendiği aktarıldı.

Projenin Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarını, bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunarak, kalıcı bir diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında bir araya getirmeyi hedefleyen bir hibe programı olduğunu aktaran Elazığ Şizofreni Dayanışma Derneği Başkanı Çiçek Tutuş " Projemiz, engellilerin Avrupa ve Türkiye'de kapsayıcı bir şekilde topluma katılımlarını teşvik etmek için geliştirilmiş olup, zihinsel engelli bireylerin eğitim, istihdam ve sosyal alanlarda karşılaştıkları zorluklar konusunda Elazığ ve Coimbra başta olmak üzere görünürlüğü arttırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, zihinsel engellilerle çalışan sivil toplum kuruluşları arasında zihinsel engellilerin AB düzeyinde eğitime katılmasını teşvik etmek ve Avrupa çapında bir dayanışma ağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Proje kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde çalışma yapacağız"dedi.

Uygulanmaya başlanan proje kapsamında Türkiye ve Portekiz'e çalışma ziyaretleri, online farkındalık oluşturma kampanyası, ailelerle seminerler yapılacağını dile getiren proje koordinatörü Onur Tahmaz ise "Proje kapsamında Avrupa Birliği Sivil Toplum Kuruluşları Engellilik Dayanışma Ağı ve Çalıştayı yapılacak. Proje süresince yapılacak araştırmalar sonrasında Portekiz ve Türkiye'deki engellilerin sorunları hakkında karşılaştırmalı araştırma raporu geliştirilecek ve ortak ülke dillerinde yayınlanacak. Proje çıktısı olarak, engellilerin AB düzeyinde eğitime dahil edilmesine ilişkin strateji belgesi oluşturulacak. Projenin online kampanyası çerçevesinde, 100 zihinsel engellinin hikayelerinin üç dilde anlatıldığı 10 aylık online kampanya uygulanacak ve farkındalık artırma kampanyaları ile 10 bin kişiye ulaşılacak. Projenin sonunda ise AB'den engellilik alanında çalışan 30 farklı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, sosyal hizmet görevlileri ve eğitimciler Elazığ'da buluşacak ve AB düzeyinde iş birliği için gerekli adımlar atılacaktır"diye bilgi verdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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