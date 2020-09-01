Elazığ'da engellilere özel ev temizliği hizmeti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elazığ'da engellilere özel ev temizliği hizmeti

Elazığ'da belediyeye bağlı ekipler tarafından engelli bir vatandaşın evi temizlendi.

Elazığ'da engellilere özel ev temizliği hizmeti
01.09.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:47

Elazığ'da belediyeye bağlı ekipler tarafından engelli bir vatandaşın evi temizlendi.

Belediye tarafından yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitelerini artırmaya yönelik başlatılan "Evde Temizlik ve Bakım Hizmeti" uygulamasının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda ekiplerin gelen talep üzerine merkeze bağlı Hilalkent Mahallesi'nde ikamet eden engelli bir kişinin evini kapsamlı bir şekilde temizledi. Yapılan temizlik çalışmaları kapsamında yerleri ve halıların süpürüldüğü, cam, kapı ve çerçevelerin silinerek temizlendiği, mutfak, tuvalet, banyo ve balkonlarının ise yıkanarak steril bir hale getirildiği kaydedildi.

Uzun süredir devam eden uygulama kapsamında gelen her türlü talep değerlendirildiği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Aslı Enver Wilma Elles Deniz Akkaya Demet Özdemir
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Adana Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Elazığ'da engellilere özel ev temizliği hizmeti - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:51:51. #1.14#
title