Elazığ'da engelliler dolasıya eğlendi

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Eyşan Özgü Bakım Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler doyası eğlendi.

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Eyşan Özgü Bakım Merkezi tarafından merkez bahçesinde etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlikte, şişirilen balonlar gökyüzüne salındı. Aynı zamanda engelli bireyler ve kurum çalışanları müzik eşliğinde doyasıya oynadı. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren engellilere merkez tarafından çeşitli hediyeler de verildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren sosyal çalışmacı Mazlum Akkoç "İnsanın insana tutunamadığı bir dünyada ne mutlu birbirine nefes olana. Biz Eyşan Özgü ailesi olarak bu günü engelliler günü olarak değil farkındalık günü olarak görüyoruz ve biliyoruz. Yaşam dediğimiz şey, dört duvarın ardında değil içinde başlıyoruz. Her yanı ama her yanı çocuklar gibi gülümseyen misafirlerimiz ile sesimizi duyurmak için değil, beraber bir şarkıya eşlik eder gibi yaşamda da birbirimize eşlik etmek için daha güçlü gülümsüyoruz. Hiçbir zaman kurumumuzu bir bakım merkezi olarak görmedik. Bir yaşam merkezi olarak gördük. Yarınlar için farkındalık günümüz kutlu olsun" dedi. - ELAZIĞ