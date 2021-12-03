Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açılan stantta engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açılan stantta engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi.

Elazığ'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda bir alışveriş merkezinde Abdullah Tangülü Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından stant kuruldu. Stantta, engelli öğrencilerin okul atölyesinde yaptığı ürünler sergilendi.

Stant hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Gönül Gevancı "Amacımız çocuklarımız için böyle bir günde farkındalık oluşturmak. Engelliler gününün sadece bu günlerde hatırlanmasını istemiyoruz. Her gün farkındalık olsun. Unutmayalım ki herkes bir engelli adayıdır" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi

Elazığ'da engelli öğrencilerin yaptığı eserler sergilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title