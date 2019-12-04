Elazığ'da engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi
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Elazığ'da engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi

Elazığ'da belediye tarafından engelli bireylere yönelik özel girişimcilik eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.

04.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:59
Elazığ'da engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi

'da belediye tarafından engelli bireylere yönelik özel girişimcilik eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.


Belediye Geliştirme ve Eğitim Merkezinde (EBEGEM), 3 Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelli Olmak Girişimci Olmaya Engel Değildir" sloganıyla özel bir eğitim programı düzenlendi.Engellilere yönelik düzenlenen KOSGEB Hibe ve Kredi Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine kayıt yaptıranların 6 Aralık'a kadar eğitim alacağı aktarıldı.


32 saat sürecek olan eğitim kapsamında girişimci adaylara iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunulmasının planlandığı kaydedildi.


Eğitim programını tamamlayan kursiyerlerin işletmeleri için 300 bin TL'ye kadar KOSGEB hibe ve kredi desteklerinden faydalanma olanağı sağlanacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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