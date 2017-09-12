Elazığ'da, 'Endüstri 4.0' Toplantısı

Elazığ'da 'Endüstri 4.0' konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve Elazığ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) işbirliğinde düzenlenen 'Endüstri 4.0' konulu bilgilendirme toplantısında Siemens Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Derya İren, kamu kurum çalışanlarına, ürün ve hizmet üreten özel sektör ile sivil toplum kuruluş temsilcilerine 'Endüstri 4.0' hakkında seminer verdi.



Endüstri 4,0'ın Türkiye ve Elazığ'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasındaki ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarını, kamu kurumlarını, ürün ve hizmet üreten özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirdiğini belirten FKA Elazığ Koordinatörü Abdulvahap Yoğunlu, "Bizlerin Endüstri 4,0'da küresel dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu programında ilimizde bir farkındalık oluşturması, Endüstri 4,0 ile ilgili, imalatta evre olarak adlandırılan bu dönemin ilimizde bilgilendirilmesi, imalatçılarımızın ve hizmet üretenlerin bilgi sahibi olmasını amaçlamaktayız" dedi.



Sürekli olarak yeni teknolojilerin üretildiğini aktaran Siemens Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 Yöneticisi Derya İren, "Bizler bunu kavramakta ve anlamakta zorlanıyoruz. Bu dünyada yaşadığımız için buna ayak uydurmak zorundayız. Ayak uyduramayan yok oluyor. Bu çağın en önemli noktası hızdır. Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve bilgi beynimizin algılayabildiği şekilde değil katlanarak artıyor. İnanılmaz bir bilgi bombardımanı ile iç içe yaşıyoruz. Bu çağımızın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu çağda her şey hassas, kırılgan ve değişkendir. Bizim sürekli olarak yeniliklere, değişime sürekli adapte olmamız gerekiyor" diye ifade etti.



Endüstri 4.0 döneminde bilişim ve internet süreçlerinin üretim aşamalarına entegrasyonun sağlanması ve süreçler arası ağların oluşturulması hedeflendiği belirtilen seminerde, söz konusu evrede bugünün klasik donanımlarından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olmasının amaçlandığı kaydedildi.



Programa, FKA Elazığ Koordinatörü Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhyettin Kaya ve çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ