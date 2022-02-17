Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi - Haberler
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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi

Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere seminer verildi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında öğrenci velilerine ve öğretmenlere seminer verildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi kapsamında Koç İlkokulunda öğrenci velileri ile öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi. Katılımcılara, konusunda uzman personel tarafından sevdiklerini ve çocuklarını uyuşturucudan koruyabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılarak proje tanıtıldı. Ayrıca, uyuşturucu madde kullanan kızlarını kaybetmiş bir aileyi konu edinen "İki Ekmek" isimli ödüllü kısa film gösterilerek çalışmalarla ilgili hazırlanan broşürler dağıtıldı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

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