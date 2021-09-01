Elazığ'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'

Elazığ'da jandarma ekipleri bir taraftan uyuşturucu operasyonları yaparken bir taraftan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Elazığ'da jandarma ekipleri bir taraftan uyuşturucu operasyonları yaparken bir taraftan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında faaliyetleri devam ediyor. Jandarma ekiplerince tekstil fabrikalarında 65 kursiyer anneye "uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele, tedavi yöntemleri, Yeşilay Danışma Merkezi faaliyetleri ve Uyuşturucuyla Mücadele Uygulamasının nasıl kullanıldığı hakkında seminer verilerek broşür dağıtıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı