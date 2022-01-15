Elazığ'da emniyet mensupları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, emniyet personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için bir alışveriş merkezinde sinema etkinliği düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, emniyet mensupları, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.