Elazığ'da emniyet mensupları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da emniyet mensupları "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Elazığ'da emniyet mensupları
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, emniyet personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmek için bir alışveriş merkezinde sinema etkinliği düzenlendi.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte, emniyet mensupları, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

"Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatıyor.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü personeli, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

title