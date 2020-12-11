Adıyaman'da camilerde yağmur duası edildi
11.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:57
ADIYAMAN'da, yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde Cuma namazının ardından, yağmur duası edildi.
ADIYAMAN'da, yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde Cuma namazının ardından, yağmur duası edildi.
Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da Cuma namazı sonrasında ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası okundu. Yenipınar Camisi'nde, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namaz sonrasında yağmur duası edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı