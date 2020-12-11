Adıyaman'da camilerde yağmur duası edildi

ADIYAMAN'da, yaşanan kuraklık nedeniyle tüm camilerde Cuma namazının ardından, yağmur duası edildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da Cuma namazı sonrasında ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duası okundu. Yenipınar Camisi'nde, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namaz sonrasında yağmur duası edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı