Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı
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Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde elektrik teline takılan leylek, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş (Fırat EDAŞ) ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Denizli köyünde elektrik direğine yuva yapan leyleğin ayağının tele takıldığını gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve Fırat EDAŞ ekipleri, kuşun ayağına dolanan teli açarak kurtulmasını sağladı.

Yaralı leylek, Keban Belediyesi ekiplerince tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı
Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı
Elektrik teline takılan leylek kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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