Elazığ'da elektrik kablosu çalan 2 kişi yakalandı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde elektrik kablosunu çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde elektrik kablosunu çalan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kadıköy'de köy tüzel kişiliğine ait 770 metre uzunluğundaki elektrik kablosunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmanın sonucunda ekipler, söz konusu bakır kabloların aynı köyde yaşayan Ö.D. ve F.S. tarafından çalındığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA