Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı Elazığ'da trafo bakımını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

- Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da trafo bakımını yapan işçi, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, İcadiye Mahallesi Sarısaltık Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde bulunan trafoda bakım çalışması yapan kimliği öğrenilemeyen işçi, kabloların patlamasıyla elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Elektrik kablolarında arıza olan trafo ekipler tarafından kontrol edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
Elazığ'da elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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