Elazığ'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesinde, Aksa Elektrik şirketinde çalışan işçilerden 38 yaşındaki Faik Polat, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Ağın ilçesi Akpınar mahallesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan Aksa Elektrik şirketinde görevli Faik Polat (38), çalışma yaparken akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkte asılı kalan Polat, elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Faik Polat'ın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Elazığ