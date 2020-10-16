Elazığ'da elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Elazığ'da bir aracın bagajında yapılan aramada elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.

Elazığ'da bir aracın bagajında yapılan aramada elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.S.K'nin Bingöl'den Elazığ'a uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Ekipler suçüstü yakalamak istedikleri şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelinin yolcu olarak bindiği aracı durduran ekipler, bagaj bölümünde narkotik köpek ile yaptıkları aramada, elbiselerin içine gizlenmiş 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk