ELAZIĞ'DA EL ÇANTASINDA 2 KİLO 150 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta, el çantasında yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ele geçilirken, sahibi R.G. gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, durdurulan bir araçta, el çantasında yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ele geçilirken, sahibi R.G. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli R.G.'nin Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine ekipler, şüphelinin bulunduğu aracı yol kontrol noktasında durdurarak arama yaptı. Şüphelinin üzerinde ve el çantasında yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan R.G.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı