Elazığ'da ekiplerin karla zorlu mücadelesi

ELAZIĞ'ın Sivrice ve Baskil ilçelerinde, yüksek kesimlerde etkili olan Kar yağışının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, yol temizleme çalışmalarına başladı.

Kent merkezine yağmur yağarken, Sivrice ve Baskil ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri de yol temizliği çalışması başlattı. Sivrice'ye bağlı Alaaddin köyü grup yolu ile Baskil'in Şahindere ve Beşbölük köylerindeki yollarda zorlu kar temizleme çalışması yürütülüyor.