Elazığ'da ekipler yolu karla kaplı köydeki hasta için seferber oldu
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Elazığ'da ekipler yolu karla kaplı köydeki hasta için seferber oldu

03.02.2021 13:59 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:02
Elazığ'da ekipler yolu karla kaplı köydeki hasta için seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta ekiplerin çabası ile hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaaddin köyünde yaşayan astım hastası 74 yaşındaki Hüseyin Alabay'ın solunum sıkıntısı yaşaması üzerine yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olması üzerine İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinden yardım istendi.

Yol, ekiplerin özverili çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Köye ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Alabay'ı ambulansla hastaneye ulaştırdı.

Tedavisi süren Alabay'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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