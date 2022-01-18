Elazığ'da eğitime kar engeli - Haberler
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Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da eğitime kar engeli
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini gösterdi.

Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması ve olası buzlanmalara karşı hazırlıklarını tamamladı.

Ekipler kentin birçok noktasında tuzlama çalışması yürüttü.

Trafik ekipleri de sürücüleri olası kazalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının yarın da etkili olması bekleniyor.

Bu nedenle 19 Ocak Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da eğitime kar engeli

Elazığ'da eğitime kar engeli

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Elazığ, Kamu, kar, Güncel, Haber

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