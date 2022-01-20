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Elazığ'da eğitime bir gün daha ara verildi

Elazığ'da eğitime bir gün daha ara verildi
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yoğun kar nedeniyle eğitim yarın da yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlilerinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

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