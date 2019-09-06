06.09.2019 15:38

Elazığ'da "Eğitimde Hep Birlikte Öğretmenlerimiz İçin El Ele" projesi kapsamında bin öğretmene, öğrencilerinin kişisel gelişimleri ile başarı seviyelerini yükseltmeye yönelik drama, masallarla değerler eğitimi, robotik kodlama, oyun terapisi konularında sertifikalı eğitim programı veriliyor.



Tüm özel ve resmi okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik başlatılan sertifikalı eğitim programı ile öğretmenlerin örgün eğitimin yanında ahlaklı, maneviyatı güçlü, sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan, vatan ve millet sevgisini barındıran, araştırmacı ruha sahip, bilimsel düşünebilen ve teknolojiye yatkın nesiller yetiştirebilmeleri noktasında bilgi sahibi olmaları hedefleniyor.



Proje kapsamında Ahmet Kabaklı Anadolu Lisesi'nde oluşturulan atölyelerde uzman eğitmenler tarafından uygulamalı verilecek 9 günlük eğitimi programını tamamlayan öğretmenlere sertifika takdim edilecek.



İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, yaptığı açıklamada, proje kapsamında bin öğretmenin verilecek eğitimlerle atölye ortamında uygulamalı olarak elde edecekleri kazanımları sınıflarında öğrencilerine aktaracaklarını belirtti. Eğitim programında yer alan konuların öğrencilerin örgün eğitimlerinin yanında kişisel gelişimleri açısından da büyük önem taşıdığını vurgulayan Gürtürk, şöyle devam etti:

"Öğretmenlerimiz buradan alacakları bilgileri okullarımızda öğrencilere bilfiil yaşayarak, yaparak ve uygulayarak eğitim verecekler. Amacımız, öğretmenlerimizin öğrencilerimize en üst seviyede fayda sağlamasıdır çünkü görünen bir olay, bir eylem veya bir iş zihinde daha kalıcı olduğu için öğretmenlerimiz bu konularda aldıkları eğitimle öğrencilerimize daha üst seviyede katkı sağlayacaktır."



Gürtürk, bilginin yanında çocukların ve gençlerin, milli ve ahlaki değerlerine ne kadar bağlı ve saygılı yetişirse ülkenin geleceğinin de o kadar müreffeh ve güçlü olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA