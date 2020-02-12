Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi
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Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

12.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:40
Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

'daki nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde 17 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiği bildirildi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 17 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Kaynak: AA
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