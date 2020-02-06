Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi
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Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

Elazığ'daki deprem nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

06.02.2020 11:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:58
Elazığ'da eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi

'daki nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir hafta daha ara verildi.

Vali Çetin , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verildiğini bildirdi.

Merkezi Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime 10 Şubat'a kadar ara verilmişti.

Kaynak: AA
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