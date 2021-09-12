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Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

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Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte festivalinin son gününde sahne alan sanatçı Ebru Yaşar şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Elazığ'da bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Geleneksel Salçalı Köfte festivalinin son gününde sahne alan sanatçı Ebru Yaşar şarkılarıyla binlerce kişiyi coşturdu.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından valilik, belediye, Elazığ TSO'nun desteğiyle Geleneksel Salçalı Köfte Festivalinin bu sene 3'üncüsü düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin son gecesinde ise ünlü şarkıcı Ebru Yaşar sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ebru Yaşar rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 3 saat kalan Ebru Yaşar, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Elazığ'ın gastronomisini tanıtma yolunda düzenlemiş oldukları festivalle önemli bir başarı elde ettiklerini belirten Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, "Salçalı köfte ve yöresel ürünleri tanıtmak adına başlatmış olduğumuz bu yıl festivalimizin üçüncüsünü gerçekleştirdik. Çok mutluyuz. Bu güzel gecede bizi yalnız bırakmayanlara herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca üç gündür burada stantları açıp bu festivalde Elazığ'ımızın gastronomisine tanıtma burada faaliyet gösteren diğer firmalarımıza da teşekkürlerimiz sunuyorum. Sanatçımız da bizi kırmayıp buralara kadar teşrif ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

Oda Başkanı Tarhan festivale katılımlarından dolayı sanatçı Ebru Yaşar'a teşekkür plaketi verdi.

(İHA)

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti

Elazığ'da Ebru Yaşar rüzgarı esti
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