Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu sattığı iddiasıyla G.S. (43) yakalandı. Üst aramasında 1 gram esrar, 2 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ayrıca şüpheliden uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 4 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Elazığ, Güncel, Haber

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