06.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:07

Elazığ'da 'Duyarlı Çocuklarla Güvenli Gelecek' projesi ödül töreni düzenlendi.



ÇOGEP kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce hazırlanan " Duyarlı Çocuklarla Güvenli Gelecek " projesi kapsamında düzenlenen kitap okuma, resim, şiir, kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende protokol üyeleri tarafından dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. Ayrıca ilk ve orta dereceli okullar arasında en çok kitap okuyan öğrencilere ise elektronik kitap verildi.



Emniyet teşkilatının çok önemli işlere imza attığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, " Amacımızı, geleceğimizi güvenle emanet edebileceğimiz, dünyaya açık, kendini iyi yetiştirmiş hangi meslekte olursa olsun alanında uzmanlaşmış hatta dünyada bir numara olmuş ve ülkemizin hedeflerini gerçekleştirmek için çok iyi yetişmiş nesiller yetiştirmek. Tabi bunu sağlamanın yolu da güvenli toplumu inşa etmekle olur. Bu projenin ismi gerçekten anlamlı. Emniyetimiz özellikle vatandaşlarımızın huzuru, güveni için ve geleceklerini huzurlu ve güvenli bir şekilde hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan görebilmeleri açısından fevkalade güzel hizmetler yapıyorlar. Özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmaları gibi topluma ve millete faydalı bir şekilde yetişmeleri için güzel hizmetler icra ediyorlar" dedi.



Önleyici polis hizmetlerine ağırlık verdiklerini ve suç işleme oranlarının düştüğüne dikkat çeken İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise, " Biz polis olarak Elazığ'da suç işlenmeden önce önlenmesine yönelik olarak önleyici polis hizmetlerimize çok ağırlık vermekteyiz. Bu kapsamda gerek asayişteki ekipleri gerekse yaya devriyelerimizi arttırmış durumdayız. Yunus ekiplerimizin de aynı şekilde sayısını arttırdık. Bunları gelecekte daha da arttırmayı düşünüyoruz. Tüm amacımız, suç işlenmeden olaylara el koymak. Bu kapsamda halkımıza da ihtiyaç duymaktayız. Onların 155'i aramaları, bulundukları yerlerle ilgili bizlere ihbarda bulunmaları veya bizlere bilgi aktarmaları suçu oluşmadan önlememiz açısından daha yararlı olmaktadır" şeklinde konuştu.



Programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile çok sayıda davetli ve öğrenciler katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA