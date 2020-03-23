Elazığ'da duvara çarpan servis minibüsündeki 9 işçi yaralı
Elazığ'da servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
23.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:36
Elazığ'da servis minibüsünün duvara çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Eren idaresindeki 23 HK 421 plakalı inşaat işçilerini taşıyan servis minibüsü, Zafran Mahallesi Kanalüstü Caddesinde kontrolden çıkarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarptı.
Kazada, şoför ile araçta bulunan 8 inşaat işçisi yaralandı.
9 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA