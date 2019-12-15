Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti
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Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti

Siirt'ten Ankara'ya doğru yola çıkan 104 yolculu Güney Kurtalan Ekspresi, Elazığ Yolçatı İstasyonunda yaklaşık 10 saat bekledi.

15.12.2019 23:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:08
Elazığ'da duran 104 yolculu tren 10 saat sonra hareket etti

'ten 'ya doğru yola çıkan 104 yolculu Güney Ekspresi, Yolçatı İstasyonunda yaklaşık 10 saat bekledi.


Edinilen bilgiye göre, Siirt Kurtalan'dan saat 08.00 seferi ile hareket eden ve Ankara'ya giden Güney Kurtalan Ekspresi, saat 15.30 sıralarında Elazığ'da Yolçatı Tren İstasyonunda durdu. 104 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 10 saat hareket etmedi. Trenin Elazığ-Malatya arasındaki bir kaza nedeniyle durduğu belirtildi.


Yolcular uzun süre beklemek zorunda kalırken, tren daha sonra yoluna devam etti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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